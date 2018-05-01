Çayırova ciğer farkı ile BAL’a devam ediyor!

Ova, ikinci yarıda daha diri kaldı ve farklı bir galibiyet ile BAL’a devam etti.

AYKUT KAÇIRMAYA DEVAM ETTİ

Suadiyespor taraftarlarının dahakalabalık olduğu maçın 8. dakikasında Suadiyespor’da yılın şanssız ismi Aykut Şahin 8. dakikadaçok net bir gol kaçırdı. BAL ekibi Çayırovaspor, 19.dakikada Anıl’ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu ağlara göndermesi ile beraberliği buldu ve devre 1-1 sona erdi.

KALİTELİ AYAKLAR SAHNEDE

İkinci yarıda tecrübe tempo farkı ortaya çıktı. Özellikle son 15 dakika maç halı sahaya döndü. 72’de Berkay, 76’da Ömer Faruk ve 90+3’te de Yunus ile goller golle bulan Yeşil Siyahlılar BAL’da kaldı. Suadiye ise yıllar sonra eline geçirdiği BAL şansını tepti. Özellikle son 20 dakikada kondisyon ve kalite farkını ortaya koyan Çayırovaspor haklı bir galibiyet elde etti.

SIRADAYKEN KÜME DÜŞEBİLİRDİ

BAL’da son 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi almasına rağmen statü mağduru olan Çayırova, normal sezonu averajla üçüncü sırada bitirmesine rağmen mecburi BAL baraj maçında hata yapmadı. Zaman zaman kötü maçlar çıkaran, zaman zaman da çok etkili olan Suadiye’nin ise BAL baraj maçı oynaması da ayrı bir başarıydı. Erdem ÖVÜÇ