Buz için şans: Ata Yetişken

Kulüplere olan yakınlığının yanında buz sporlarının her dalında geniş bir bilgi birikimine sahip olan Yetişken’in ülkemiz buzu için şans olduğu belirtiliyor.

İLK ÖNCE TESİS

Yeni başkan Gökhan Özdemir de bunun farkında olduğu için Yetişken’i yönetiminde görmek istedi. İlk toplantısını Ankara Wyndham Otel’de yapan yeni yönetim yol haritasını belirledi. Kısa süre içerisinde öncelikli eylem planlarını harekete geçirecek olan Özdemir, kendilerine ait bir buz tesisi olması için de girişimlere başlayacak. Öte yandan Özdemir’in teşekkür ziyareti için önümüzdeki günlerde Kocaeli’ye geleceği öğrenildi.