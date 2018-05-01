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Buz için şans: Ata Yetişken

Hafta sonu Ankara’da gerçekleşen Türkiye Buz Pateni Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu sonrası seçimi kazanan Gökhan Özdemir’in yönetimine giren Kocaeli Curling Eski İl Temsilcisi Ata Yetişken çalışkanlığı ile dikkat çekiyor.

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Kulüplere olan yakınlığının yanında buz sporlarının her dalında geniş bir bilgi birikimine sahip olan Yetişken’in ülkemiz buzu için şans olduğu belirtiliyor.

İLK ÖNCE TESİS

Yeni başkan Gökhan Özdemir de bunun farkında olduğu için Yetişken’i yönetiminde görmek istedi. İlk toplantısını Ankara Wyndham Otel’de yapan yeni yönetim yol haritasını belirledi. Kısa süre içerisinde öncelikli eylem planlarını harekete geçirecek olan Özdemir, kendilerine ait bir buz tesisi olması için de girişimlere başlayacak. Öte yandan Özdemir’in teşekkür ziyareti için önümüzdeki günlerde Kocaeli’ye geleceği öğrenildi.

Bugün 13:27 TSİ - Spor

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