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Bugün 13:28 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:31 TSİ )

Marmara Masterler Federasyonu geliyor

Her geçen gün ilgisi artan ve ilimizde de Kocaeli, Gölcük, Kartepe, Kartepe Özkar, Bekirpaşa, Gebze, Gebze Aslan takımlarının yer aldığı Masterler’de güzel gelişmeler oluyor.

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Kocaeli takımları el ele verdi ve Marmara Masterler Federasyonu’nun isim hakkını aldı.

TÜM HAKLARI

Bu takımların arasında Edirne Uzunköprü de var. Takımların dernekleşme çalışmaları devam ediyor. İsim hakkı olduğu için zaman konusunda bir sorun yaşamayan takımlardan 3’ü dernekleşti. Diğer takımlar da girişimlerini yaptı. Marmara Masterler Federasyonu resmi olarak faaliyetlerine başladığında tüm organizasyon yetki, sevk ve idaresine sahip olacak.

Bugün 13:28 TSİ - Spor

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