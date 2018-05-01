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Bugün 13:31 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:35 TSİ )

Sportif anlamda her konuda olduğu gibi stat konusunda da SINIFTA KALDIK!

Çaresizlik, sessizlik, duyarsızlık…Bundan faydalanan bir güruh… Ve İzmit İsmetpaşa Stadı artık YOK!

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Elazığ Atatürk Stadı bulunduğu yerde yeniden yapılıyor. Beşiktaş Vodafone Park, İnönü Stadı’nın yer aldığı arazide sıfırdan inşa edildi. İzmit İsmetpaşa Stadı’nın yer aldığı arazi ise Ankaralı bir firmaya satıldı. Yeni stadın yeri bir çok kişiyi memnun etmiyr. Sportif anlamda ve özellikle futbolda yokları oynayan, yerlerde sürünen Kocaeli şehri, stat konusunda da sınıfta kaldı. Duyarsızlık, sessizlik, çaresizlik tarihi İsmetpaşa Stadı’nın yok olmasına yetti.

MOURINHO ÇIRAKKEN BURADAYDI

Kocaelispor, İsmetpaşa Stadı’na buruk bir şekilde veda etti.15 Eylül 1993’te oynanan Kocaelispor – Sporting Lizbon maçından bir hafta önce “Çırak” Jose Mourinho’nun ağırlandığı, 1997 ve 2001 yıllarında Türkiye kupalarının kalktığı, İstanbul takımlarının “Berabere kalsak iyidir” dediği, hiçbir zaman unutulmayacak birçok hatıranınbarındığı İzmit İsmetpaşa Stadı, tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alıyor.

ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇTİ

Kocaelispor taraftarının her yerde, her koşulda ve her kulvarda takıma sahip çıkacağı bilinse bile, unutmak ve unutturmak istemeyeceği İsmetpaşa Stadı, Yeşil Siyahlıların kalbinin en güzel köşesindeki yerini şimdiden aldı.Tükenmişlik sendromuna giren kent ve Kocaelispor camiası stat konusunda sağlam bir duruş göstermedi, devamında da doğru düzgün bir adım atılamadı… Meydanı boş bulan karar vericiler için de hiç kimsenin ne dediği önemli olmadığı için atı alan Üsküdar’ı çoktan geçti!GEÇMİŞ OLSUN! İsmetpaşa Stadı’nı aramamak dileği ile…

Bugün 13:31 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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