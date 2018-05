1 Mayıs'ta Kocaeli'den dünyaya 'küresel emek' çağrısı

On binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs kutlamaları Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, talepler Kocaeli'den haykırıldı; tüm dünyaya emek, kardeşlik, dayanışma ve birlik mesajı verildi. Mitingde küresel emperyalizm, siyonizm ve batının faşizan politikaları da kınandı. Meydanda toplanan 81 ilden kamu görevlileri üzerlerinde ‘hak’, ‘adalet’, ‘emek’, ‘kardeşlik’, ‘huzur’, ‘alınteri’, ‘özgürlük’, ‘dayanışma’, ‘eşitlik’, ‘birlik’, ‘saygın iş’ ve ‘merhamet’ yazılı atkılarla görsel şov yapıldı.

“Vatanın birliği denildi mi tarafımız bellidir”

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Emeğin başkenti diyebileceğimiz İzmit'imizde 15 Temmuz’u bu anlamda simgeleyen bu meydanda farlı bir sevinç, coşku yaşıyoruz. İzmit Belediye Başkanı olarak nadide bir sendikamız olarak gördüğümüz MemurSen’in güzel etkinliklerinden birisini burada gerçekleştirmekten ayrı bir mutluluk duyuyorum. Bizler, geleceğimizi belirlemiş, tarafımızı net olarak belirlemiş ülke sevdalısı insanlar olarak, her sürecin sonunda tarafımızı açık ve net olarak belirlemişizdir. MemurSen ile böyle gönül gönüle olmamızın en temel nedeni budur. Vatanın birliği denildi mi tarafımız bellidir, bayrağımızın dalgalanması denildi mi tarafımız bellidir, insanlarımızı denildi mi tarafımız belliydi, hak ve adalet denildiğinde tarafımız belirlidir” dedi.

“Görevimiz her zaman hakkı ayakta tutmaktır”

Başkan Doğan’ın ardından sözü devralan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, “1 Mayıs’ın emeğin bilinci, alın terinin bilinci ve tüm çalışanlar için güzel bir gün olmasını diliyorum. Hak, oldukça önemli. İnsan hakkını kaybettiğinde geriye hiçbir şey kalmaz. Ne adalet, ne insanlık, ne medeniyet, ne de kalkınma kalır. Görevimiz her zaman hakkı ayakta tutmaktır. Sadece işçinin, memurun için değil, her yerde hak var. Hak önemli bir kavramdır, bir deyimdir, temel bir inanç değerimizdir. Onun için bizim inanç değerlerimizde çalışanların hakkını ister memur, ister işçi, ister temizlikçi olsun, ne göreve olursa olsun bizim için çok değerlidir. Alın teri kurulmadan, zamanında vermek, ülke için, devlet için, yerel yönetimler için, patronlar için bir görevdir. Bunu biz inanarak savunuyoruz” diye konuştu.

“Kapitalizmin, ‘sınırsız ihtiyaç sınırlı kaynak’ söylemini çöpe atmanın zamanıdır”

Son olarak söz alan ve konuşmasına meydandaki on binlerce sendika üyesine "emek" ve "alınteri" mesajı veren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Dünyanın her yerinde savaş, esaret, sömürü, açlık, fakirlik kol geziyor. İnsanlık değerleri yok oluyor. İnsanlığın umudunu yitirmesi, intiharın eşiğine gelmesi isteniyor. Ümmet coğrafyasından yükselen feryatlar da arş-ı alaya ulaşıyor. Türkiye, can pazarında yaraları sarmak için çırpınan doktor gibi. Emperyalizm, yangını körüklüyor, sömürüyü derinleştiriyor. ‘Dünya 5’ten büyüktür!’ iradesi bu yüzden kıtaları aşarak yankı buluyor. Kapitalizmin, kan ve kâr denklemini bozmanın yolu bu iradeden geçiyor. Bunun için dünyanın bütün emekçileri antiemperyalist, antikapitalist kampta, insanlık temelinde, adalet zemininde birleşmelidir.Açgözlüler, kompradorlar yüzünden her yıl yüzbinlerce kişi açlıktan ölüyor. Bu yüzden diyoruz ki, Kapitalizm, bir küresel hırsızlık ve gasp sistemidir. Emperyalizm bir cinayet şebekesidir. Kocaeli’nden, bu meydandan dünyanın bütün emekçilerine sesleniyoruz: Gelin gücümüzü birleştirelim, İnsanın merkeze alındığı; emeğin, üretimin, adil paylaşımın olduğu yeni bir dünya inşa edelim” şeklinde konuştu.

“FETÖ ile iş tutanlara değil, FETÖ’nün işini bitirenlere destek vereceğiz”

Konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, Erbakan'ın, "Bu seçimle ilgili olarak, ortaya konan oyunlardan, kurulan tezgahlardan, okyanus ötesinden verilen talimatlardan haberimiz var. Birileri, Türkiye’nin yolunu tıkamak, milleti yeniden vesayetle tanıştırmak istiyor. Biz diyoruz ki geçti o günler. Millet, egemenliğin de bağımsızlığın da sahibi; güçlü ve büyük Türkiye yolculuğunun hamisidir. Bizler, kamu görevlileri olarak; FETÖ ile iş tutanlara değil, FETÖ’nün işini bitirenlere destek vereceğiz. Milletle ihtilafı olanları değil, milletle irtibat kuranları tercih edeceğiz. Türkiye’yi kur oyunlarıyla çökertmek isteyenlere değil; Türkiye’ye oyun kuranlara diz çöktürenlere yetki vereceğiz" ifadelerini kullandı.

“Sizler bu ülkenin gerçek antiemperyalistleriniz”

Meydanı dolduran on binlere "Sizler bu ülkenin gerçek antiemperyalistleriniz" diyerek seslenen Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kendisine sosyalist diyen bir örgüt düşünün ki ABD’nin paralı askerliğini yapıyor. Antiemperyalist geçinip oradan itibar devşirenler ABD’nin kucağına oturup enternasyonal marşı söylüyorlar. Bunlar, Afrin’de ABD’nin lejyonerliğine soyundular, emperyalizmin paralı askerlerini desteklediler. 1 Mayıs’ı, emeği ve emekçiyi, gerilim ve hesaplaşma aparatı haline getirenler emek hareketine ihanet ediyorlar. Oysa 1 Mayıs; emek ve sosyal adalet talebinin haykırıldığı; kapitalizme ve emperyalizme itirazın yükseltildiği; barış ve dayanışma içinde kutlanması gereken bayramdır."

Memur-Sen’in taleplerini meydanlardan haykırdı

Yalçın son olarak meydandan kamu görevlilerinin taleplerini de şu şekilde sıraladı:

"İstihdam sadece kadrolu olsun, büyümeden pay verilmemesi yanlışlığı son bulsun. Kamuda sözleşmeli personel uygulaması kalksın, bütün sözleşmeliler kadroya alınsın. Gelir vergisinde mağduriyet giderilsin, maaş kaybı telafi edilsin. Vergide ya matrah artsın ya oran düşsün, vergi yükü adil bölünsün. Artık ertelenmesin; ek göstergeler yükseltilsin. Ek ödeme oranları eşitlensin, ek ödeme emekli maaşına eklensin. Grev ve siyaset yasağı kalksın, 82 model kılık-kıyafet yönetmeliği çöpe atılsın. Döner sermaye gelirleri; kazandıranlar arasında bölüşülsün. Kıdem aylığında süre sınırı kalksın, gösterge rakamı artırılsın. Yemek ve giyecek yardımı tutarları artırılsın yardımdan bütün kamu görevlileri yararlansın. Toplumun temel direği aileye destek verilsin; eş ve çocuk yardımı yükseltilsin. Personelinden daha az ücret alan yönetici kalmasın. Toplu Sözleşme yasası da masası da adil bir şekilde yeniden düzenlensin; Toplu pazarlık süresi uzatılsın."

Yalçının konuşmasının ardından Filistin ve Kudüs’ü Destekleyen Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Filistinli Enes İbrahim bir selamlama konuşması yaptı. Konuşmaların çalışan kutlama şarkılarıyla 1 Mayıs etkinlikleri sona erdi.