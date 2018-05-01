5 Kasım 1972’den beri Kocaelispor’a kapılarını açan İzmit İsmetpaşa Stadı, resmi anlamdaki son maçını Pazar günü Büyükçekmece Tepecik ile oynadı ve veda maçını 2-1 kaybederek taraftarını üzdü. Önümüzdeki sezon Yeni Kocaeli Stadı’na geçecek olan Yeşil Siyahlılar ilk bu stattaki ilk maçını taraftarından yoksun oynama ihtimaline sahip. Tepecik maçında yakılan meşaleler ve özellikle Sakaryaspor’a edilen küfürler kulübün ihtar alma durumunu kuvvetlendiriyor. PFDK, Kocaelispor’a ceza ihtar cezası verirse bu sezon alacağı 5. ihtar nedeni ile Yeşil Siyahlılar bir sonraki ilk iç saha maçını taraftarından yoksun oynayacak.
Bugün 13:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:52 TSİ )
İroniye bakın… İlk maç seyircisiz olabilir
5 Kasım 1972’den beri Kocaelispor’a kapılarını açan İzmit İsmetpaşa Stadı, resmi anlamdaki son maçını Pazar günü Büyükçekmece Tepecik ile oynadı ve veda maçını 2-1 kaybederek taraftarını üzdü.
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Bugün 13:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz