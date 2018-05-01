İşte Saadet'in aday adayları...

24 Haziran erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri kararının açıklanmasının ardından kentimizde en hızlı organizasyonu sağlayan siyasi oluşum olarak dikkat çeken Saadet Partisi’nde milletvekili aday adaylığı için başvuru süresi tamamlandı. İl başkanı Nurettin Çelik’in bizzat takip ettiği başvuru döneminde toplam 33 isim Saadet Partisi’nin Kocaeli’deki 13 milletvekili adayı arasına girmek için başvurdu.

ÇELİK’TEN DEĞERLENDİRME

Akademisyenlerden hukukçulara, iş adamlarından doktora kadar birçok kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğu Saadet Partisi’ne gösterilen bu ilginin yoğun olması ise parti yöneticileri tarafından memnuniyetle karşılandı. İl başkanı Nurettin Çelik de yaptığı açıklama ile süreci değerlendirdi ve adaylıklarla ilgili genel değerlendirmelerde bulundu.

“KADROLARIMIZ HAZIR”

İlerleyen günlerde milletvekili adaylarının netleşeceğini ifade eden Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, “Her kesimden insanın milletvekili aday adaylığı başvurusunu alıyoruz. Şu anda Kocaeli’nin ileri gelenleri Saadet Partisi’ne akın ediyor. İktidara geldiğimizde, ülkenin sorunlarına çözüm üretecek kadrolarımız hazırdır” dedi.

SAADET PARTİSİ’NİN KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

Recep SARIDOĞAN

1965 Bolu Göynük doğumlu olan Recep Sarıdoğan, alüminyum pvs pazarlama ve inşaat sektöründe faaliyetlerini sürdürüyor. Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanlığı, il başkan yardımcılığı yaptı. Şu anda Kocaeli il müfettişliği ve genel idare kurulu üyeliği devam ediyor. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde SP Kocaeli milletvekili adaylığı da yapan Recep Sarıdoğan evli ve 4 erkek çocuğu babasıdır.

Zafer MUTLU

1975 yılında İzmit’te doğdu. Üniversite öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 2004 yılından itibaren Kocaeli Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. 2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan adaylığı yaptı. Şu anda Saadet Partisi Kocaeli Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ahmet ÖZEN-Yusuf Sadra ÖZEN

1974 Kocaeli doğumludur ve eğitimcilik yapmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunudur. Son iki dönem itibariyle, Saadet Partisi Karamürsel Belediye Başkan adaylığı ve Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adaylığı yaptı. Halen Saadet Partisi İl Teşkilatında, tanıtımdan sorumlu il başkan yardımcılığı görevini yürüten Özen; evli ve dört çocuk babasıdır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi olan Yusuf Sadra Özen ise Ahmet Özen’in oğludur.

Ayhan ALTINTAŞ

İzmit’in tanınmış simalarından Altıntaş, 1977 Trabzon doğumlu. İş adamı ve serbest ticaretle uğraşıyor. İlimizde bulunan çok sayıda sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği bulunuyor. Saadet Partisi Saraybahçe kurucu belde başkanlığı görevlerini yerine getirmiştir. Halen Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evlidir.

Ömer Faruk YILDIRIM

Avukat olan Ömer Faruk Yıldırım 1973 yılında Erzincan’da doğdu. Önce Mısır El Ezher Üniversitesi’nde ilahiyat eğitimini tamamladı. Sonrasında Beyrut’ta hukuk eğitimi aldı. Şu anda da Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (ASKON) Kocaeli Şube Başkanlığı görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Yıldırım, evli ve üç çocuk babasıdır.

Halil KAYIN

1977 Balıkesir doğumlu olan Halil Kayın, Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletmecilik bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. MGV ve AGD'de çeşitli görevlerde bulundu. Bir dönem Saadet Partisi Kocaeli Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Kayın, 1 Kasım seçimlerinde partisinin milletvekili adayı olmuştu. Kayın, evli ve üç çocuk babasıdır.

Fatih POLAT

1986 yılında İzmit’te doğdu. Aslen Kandıralıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmit’te tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Burayı derece ile bitiren Polat, 2008 yılından beri İzmit’te serbest avukatlık yapmaktadır. 7 Haziran 2015 seçimlerinde Saadet Partisi Kocaeli milletvekili adayı oldu. Halen Saadet Partisi İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Polat, evli ve bir çocuk babasıdır.

Sinan YOLCU

1978 yılında Kandıra’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kandıra’da tamamladı. Akabinde Atatürk Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun oldu. Uluslararası bir kimya şirketinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışıyor. Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatında, il başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Halit ŞENGÜL

1965 Erzurum doğumlu olan Şengül, ilkokul ortaokul ve liseyi Rize’de okudu. Milli Gençlik Vakfı’nda Darıca ve Gebze ilçe başkanlıkları yaptı. Şu anda Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Şengül, özel bir şirkette yönetici olarak çalışıyor.

Ali PAKSOY

1980 Almanya doğumlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu ve aynı zamanda TMGD Güvenlik Danışmanı, Milli Gençlik Vakfı ve Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yapmış olan Ali Paksoy, 1980’li yıllardan bu yana inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Halen Saadet Partisi İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

İbrahim BIYIKLI

1980 Kastamonu doğumlu olan İbrahim Bıyıklı Maşukiye-Karatepe’de ikamet etmektedir. 2010 yılında farklı sektörlerde kurduğu aile şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı yapan Bıyıklı, beş yıl Kocaeli Kastamonu Kültür ve Turizm Dernek Başkanlığı yapmıştır. Saadet Partisi İl yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Bıyıklı, evli ve üç çocuk babasıdır.

Nihat YILDIZ

1973 Yılında Giresun Bulancak’ta doğdu. Reklam matbaa ve yayıncılık sektöründe yer alıyor. Uzun yıllar Büyük Birlik Partisi’nde siyaset yaptıktan sonra Kocaeli İl Başkanlığını bırakarak partiden istifa edip Saadet Partisi Kocaeli İl teşkilatına katılmıştır. İl başkan yardımcısı olarak göreve devam ediyor. Evli ve 3 çocuk Babası olup Gölcük ilçesinde ikamet etmektedir.

Latif Gökhan DURTAŞ

1991 yılında İstanbul Eyüp Sultan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı ilçede aldı. 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde çeşitli yönetici pozisyonlarında çalışan Durtaş özel bir inşaat firmasında şantiye şefliği yapmaktadır. Son olarak da Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunmuştur. İyi derecede İngilizce bilen Durtaş, yakın zamanda evlenmiştir.

Paşa Ali GÜMÜŞ

1980 İzmit doğumlu olan Paşa Ali Gümüş, üniversite öğrenimi Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünde tamamladı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren şirkette çalışıyor. Üniversite öğrenimi sırasında AGD İstanbul teşkilatlarında çalışmış olan Gümüş, Şu anda da Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sedat Doğu USLU

1985 Ağrı doğumlu, ticari hayatına gıda ve inşaat olmak üzere iki ayrı şirkette yöneticilik yapmaya devam eden Uslu, ASKON yönetim kurulu üyesidir. 2014 İzmit Belediyesi Meclis üyesi adayı olan Uslu, 2015 milletvekili adaylığında da aday adayı idi. Evli ve üç çocuk babasıdır. İzmit’te ikamet etmektedir.

Volkan GEMİKSİZ

1988 tarihinde Gebze’de doğmuştur. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. 2012 yılında açmış olduğu vinç kiralama sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. 2014 yerel seçimlerinde meclis üyesi adaylığı yaptı. 2015 milletvekili seçimlerinde milletvekili adayı olmuş ve şu anda da Saadet Partisi İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Mustafa ANTİKA

1963 yılında İzmit'te doğdu. İlk, orta, lise ve yüksekokulu İzmit'te okudu. Özel gıda firmalarında satış temsilciliği ve yöneticiliği ve genel müdürlük yaptı. Uzun yıllar ticaretle uğraştı. 2004 yılında Arslanbey belediye başkan adayı ve 2009 yılında il genel meclis üyesi adaylıklarında bulundu. En son Yenişehir Mahallesi Başkanı olarak görev yapıyordu. Şefkat-Der Kocaeli Şube Başkanlığı da yapan Antika, evli ve üç çocuk babasıdır.

Ahmet KUL

1958 İzmit doğumlu olan Ahmet Kul, ticaretle uğraşıyor. Refah Partisi Merkez İlçe başkanlığı, 2 dönem Bekirpaşa ve Büyükşehir Belediye meclis üyelikleri görevlerinde bulundu. SP Genel İdare Kurulu üyeliği yapmıştır. İlimizde birçok spor kulüp başkanlıklarında ve vakıf başkanlıklarında bulunan Ahmet Kul, bir dönem il başkanlığı da yapmıştır. Evli, 4 çocuk ve 2 torun sahibidir.

Reyhan ŞENGÜN

1973 Gölcük doğumlu. Gölcük İHL’de okudu. Temel giyim ve tasarımı üzerine eğitim aldı. Atatürk Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümü 8. dönem öğrencisi, 2002 yılından itibaren Milli Görüş Vakfı teşkilatlarının muhtelif kadrolarında aktif görev yaptı. 25. dönem Saadet Partisi Kocaeli milletvekilliği adaylığı yaptı. Halen Saadet Partisi GİK Üyesi ve İl Kadın Kolları Başkanlığını yürütmektedir.

Zeynep Nida KANPARA

İlk ve ortaöğrenimini Karamürsel’de tamamladı. Liseyi Karamürsel İmam Hatip Lisesi’nde okuduktan sonra İstanbul Avrupa İslam Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi İlahiyat bölümüne kaydoldu. Burayı derece ile bitiren Kanpara, Halen Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şubesi’nde Hanım Komisyon Başkanlığı yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Sevil ERTATAR

1970 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu burada okuyan Ertatar, İstanbul’da çeşitli eğitim kurumlarında dersler aldı. Refah Partisi Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. 2012 yılında Saadet Partisi Genel Merkezi’nde kadın kollarından sorumlu bölge başkanlığı görevine getirildi. Halen bu vazifesine devam eden Ertatar, evli ve üç çocuk annesidir.

Elif ÖRS

1984 Eskişehir doğumlu, lise öğrenimini Bolu’da tamamladı. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversite İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde birincilikte tamamladı ve şu anda Kocaeli Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisidir. Milli Medya Grubu Maaile Dergi Editörü ve TV5 Maaile programı yapımcısıdır. Milli görüş kuruluşlarında çeşitli görevler aldı. Halen İl Kadın Kolları Tanıtma Komisyonunda görev yapmaktadır.

Emine ERBAŞ YILDIRIM

1980 Van doğumlu, Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almıştır. Ayrıca 2015 yılında ilahiyat bölümünde ön lisansını tamamlamıştır. 2014 yılından bu güne Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın kollarında STK ve Halkla İlişkiler Başkanlığı yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk annesidir.

Selma ERENOĞLU

1973 İzmit doğumlu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmit'te bitirdi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesini bitirdi. 2003 yılından beri teşkilatlarda muhtelif görevler yapmış olup halen Kocaeli İl Kadın Kolları Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Şennur ALTINBAYRAK

1977 Karamürsel doğumlu, lise öğrenimini Karamürsel’de tamamladı. 1997 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi’nden dönemin şartları yüzünden ayrılmak zorunda kalmıştır. Saadet Partisi teşkilatlarının çeşitli birimlerinde görev yapmış olup şu an Kocaeli Kadın İl Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yasemin EROĞLU

1973 İzmit doğumlu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmit'te bitirdi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesini bitirdi. 2003 yılından beri teşkilatlarda muhtelif görevler yapmış olup halen Kocaeli İl Kadın Kolları Planlama ve Koordinasyon Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Şamil ŞENGÜN

1975 yılında Gölcük’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gölcük’te tamamladı. Akabinde Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Meslek Yüksek Okulunda İşletme bölümüne kaydoldu. Lisansını Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlayan Şengün, evli ve iki çocuk babasıdır.

Fatih KARAMAN

1984 Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Göynük’te, liseyi İzmit İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Askerlik vazifesini ifa ettikten sonra, ticarete atılan Karaman, halen özel bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışmaktadır. Ayrıca kendi adına işletmekte olduğu bir şirketin de sahibidir. 15 yıldır Başiskele’de ikamet eden Karaman, evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. İbrahim AKGÜNDÜZ

1977 yılında Uşak’ta doğdu. Aslen Konyalıdır. Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni üçüncülükle bitirerek tamamladı. Turkuaz Dişevi Polikliniği’nde ortak diş hekimi olarak görevine devam etmektedir. 2009 seçimlerinde Saadet Partisi belediye meclis üyesi seçildi ve 5 yıl görev yaptı. 2015 seçimlerinde SP milletvekili 8. sıra adayı olarak çalıştı. Halen Kocaeli il yönetim kurulu üyesidir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Muhammet Fatih VURAL

1989 doğumlu olan Vural, memleketi Sivas olup İstanbul’da ikamet ediyor. İlk ve ortaöğrenimi Çayırova’da, lise öğrenimini ise İstanbul’da tamamladı. Lisans eğitimini ve çift anadal eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisansını ise İsveç’te tamamladı. İstanbul’da avukatlık yapan Vural, AGD, IGMG başta olmak üzere birçok STK’da görev aldı. Şu anda ise AGD Genel Merkez İmam Hatipler Komisyonu Hatibi olarak görev yapmaktadır.

Erkan AKTAŞ

1991 tarihinde Gebze’de doğan Aktaş Çayırova’da ikamet ediyor. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Çayırova’da tamamladı. İnşaat sektöründe faaliyet sürdüren aile şirketinde yöneticilik yapmaktadır. Son olarak Saadet Partisi Çayırova Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunan Aktaş, yakın zamanda evlenmiştir.

Fahreddin TAŞKAYA

1971 Sakarya doğumlu Taşkaya, Gebze’de ikamet etmektedir. Eğitim ve sağlık sektöründe hizmet veren bir işadamıdır. Çayırova Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başkanlığını yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.