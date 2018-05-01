Derince Mersincik Mahallesinde 24 Nisan günü gündüz vakti girdiği villadan yaklaşık 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kişi kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, MOBESE ve çevredeki güvenlik kameralarından yaptıkları incelemeler sonucu şüphelinin kimliğini tespit etti. Körfez Hereke’de ikamet ettiği öğrenilen şüpheli Ö.A. (35), polis ekipleri tarafından Körfez D-100 karayolu Şirinyalı mevkisinde motosikletle seyir halindeyken durdurularak yakalandı. Şüphelinin kullandığı motosiklet plakasının da başka bir araçtan çalındığı tespit edilirken üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A.’nın daha önce işlediği suçlardan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenildi.