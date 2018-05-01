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Bugün 14:14 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:18 TSİ )

Ahmet Yeşil, İYİ Parti’den resmen aday adayı

Geçmiş dönemlerde MHP’de aktif olarak siyaset yapan İYİ Parti’nin kurulmasıyla İYİ Parti’ye geçen Ahmet Yeşil, milletvekilliği için aday adaylığını açıkladı.

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7 Haziran seçimlerinden MHP’den 11. Sıra, 1 Kasım seçimlerinden yine MHP’den 3.sıra milletvekili adayı olan Ahmet Yeşil, İYİ Parti’nin kurulmasıyla birlikte İYİ Parti’ye geçmişti. Partilerin aday adaylarını açıkladığı bugünlerde Ahmet Yeşil’de İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı ve resmi başvurusunu genel merkeze giderek yaptı. Yeşil ayrıca İYİ Parti il binasının birinci katında Seçim Koordinasyon Merkezi açacağını belirterek çalışmalara başladığını ifade etti.

Ahmet Yeşil Kimdir?

1982 yılında Konya'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesinde eğitim gördü. Yüzyıl Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını görevini sürdüren Yeşil, evli ve 2 çocuk babasıdır. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.

Bugün 14:14 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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