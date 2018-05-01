İsmetpaşa Stadı antrenman sahası oldu

İsmetpaşaStadı antrenman sahası oldu
Son resmi maçını Pazar günü oynayan Kocaelispor, bir hafta daha İsmetpaşa Stadı’nda çalışacak. Antrenman sahası haline gelen İsmetpaşa’da Ankara Adliyespor maçının hazırlıklarına başlayan Yeşil Siyahlılar son maçını oynayıp sezonu tamamlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz