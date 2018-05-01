1. Amatör Lig’e son 2 bilet

1. tur maçları hafta sonu oynanacak. Cumartesi 3, Pazar günü ise 5 zorlu maç var. 16 takımdan 2’si 1. Amatör Lig bileti alacak.
KÜME ELEME MAÇLARININ PROGRAMI
5 MAYIS CUMARTESİ – 17.00
Acısu – Yarımcaspor – Avni Kalkavan
Kirazlıyalı – Yahyakaptan – Derince Suni
Körfez Atılım – Tavşanlı – Hereke
6 MAYIS PAZAR
16.00: Y. Barbaros – Gültepe –Kalkavan
17.00: Ulaşlı – Beylikbağı – Vin-San
17.00: Yenidoğan – Uzunçiftlik – Derince Suni
17.00: Kocaeli Körfez – Darıca - Hereke
17.45: Halıdere – Darıca Kale – Kağıtçı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz