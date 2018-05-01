Genç Kızlar parkeye 3. kez çıkıyor

Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonunda bugün 4 maç var.
GÜNÜN PROGRAMI
10.15: İzmit Anadolu Lisesi - Cahit Elginkan.
11.15: Özel Seymen - Şehit Özcan Kan
12.15: Gazi Anadolu Lisesi Başöğretmen MTAL
13.30: Yahya Kaptan MTAL - İzmit Kanuni MTAL
2017-2018 Eğitim Öğrenim Yılı İzmit İlçesi 2. Lig Genç Kızlar Voleybol maçları tüm hızı ile devam ediyor.
Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonunda bugün 4 maç var.
10.15: İzmit Anadolu Lisesi - Cahit Elginkan.
11.15: Özel Seymen - Şehit Özcan Kan
12.15: Gazi Anadolu Lisesi Başöğretmen MTAL
13.30: Yahya Kaptan MTAL - İzmit Kanuni MTAL
Bugün 14:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz