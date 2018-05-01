Bu maç iptal!

3 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da Körfez Esentepe Stadı’nda oynanması gereken Taşköprü Birlik Spor - Körfez Atılım Spor 2.Küme U-19 maçı Körfez Atılım Spor'un ligden ihraç olması nedeni ile Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edilmiştir. Böylece Taşköprü Birlik haftayı hükmen galibiyetle tamamladı.