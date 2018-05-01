3 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da Körfez Esentepe Stadı’nda oynanması gereken Taşköprü Birlik Spor - Körfez Atılım Spor 2.Küme U-19 maçı Körfez Atılım Spor'un ligden ihraç olması nedeni ile Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edilmiştir. Böylece Taşköprü Birlik haftayı hükmen galibiyetle tamamladı.
Bugün 14:28 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:30 TSİ )
Bu maç iptal!
3 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da Körfez Esentepe Stadı’nda oynanması gereken Taşköprü Birlik Spor - Körfez Atılım Spor 2.Küme U-19 maçı Körfez Atılım Spor'un ligden ihraç olması nedeni ile Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edilmiştir.
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Bugün 14:28 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz