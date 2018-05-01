Genç gazeteci Darıca’nın attığı golden sonra sevinç fotoğrafı çekmek isterken kale filelerini taşıyan ipe takılmış ve Akar’ın köprücük kemiği kırılmıştı. Son derece zahmetli günler geçiren Çağlar yaklaşık 2 aysonra sahalara indi. Yeni Orduspor ile deplasmanda oynanan maçta da görevini en iyi şekilde yapan meslektaşımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.
Bugün 14:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:30 TSİ )
Çağlar Akar sahalara indi
İlimizin çalışkan gazetecilerinden, Gebze Hedef Gazetesi Spor Muhabiri Çağlar Akar, Darıca Gençlerbirliği’nin İzmir Tirespor ile deplasmanda oynanan maçta büyük bir şanssızlık yaşamıştı.
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Bugün 14:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz