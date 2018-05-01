Çağlar Akar sahalara indi

Genç gazeteci Darıca’nın attığı golden sonra sevinç fotoğrafı çekmek isterken kale filelerini taşıyan ipe takılmış ve Akar’ın köprücük kemiği kırılmıştı. Son derece zahmetli günler geçiren Çağlar yaklaşık 2 aysonra sahalara indi. Yeni Orduspor ile deplasmanda oynanan maçta da görevini en iyi şekilde yapan meslektaşımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.