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Yeşim Akpınar, CHP’den aday adayı oluyor

Yeşim Aydemir Akpınar, CHP’den milletvekili aday adayı olacak. Kendisi de bir sendika emekçisi olan Akpınar, aday adayı olacağını 1 Mayıs gibi anlamlı bir günde duyurmaktan mutlu olduğunu söyledi.

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CHP’de milletvekili aday adaylığı için başvurular 30 Nisan’da başladı. Aday adaylık başvuruları anlamında en fazla ilgi gören partilerden birisinin de Cumhuriyet Halk Partisi olması bekleniyor. İlimizde CHP’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapacak isimlerden birisi de Yeşim Aydemir Akpınar oldu.

1 MAYIS’TA DUYURDU

Kendisi de 1997 yılından bu yana sendika emekçisi olan, çevre eylemlerine duyarlılığıyla bilinen, DİSK Sosyal-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi de olan Akpınar, aday adayı olacağını 1 Mayıs İşçi Bayramı gibi anlamlı bir günde duyurmayı tercih ettiğini söyledi. Aileden CHP’li olan Yeşim Aydemir Akpınar, sendikal çalışmalarının yanı sıra bazı dernek ve sivil toplum örgütlerinde de aktif faaliyet gösteriyor. Akpınar, 3 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da il örgütünde resmi aday adaylığını da ilan edecek.

Bugün 14:30 TSİ - Siyaset

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