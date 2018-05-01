Karamürselli iş adamı resmen aday adayı!

Türkiye erken seçime giderken, siyasi partilerde de milletvekili adaylık heyecanı yaşanıyor. Kocaeli’nin tanınan isimlerinden Karamürsel Esnaf Odası Başkan Yardımcılığı görevini yürüten iş adamı Hüseyin Parlak, 24 Haziran erken seçimlerinde MHP’den milletvekili adaylığını açıkladı.
Hüseyin Parlak Kimdir?
1992 yılında Ülkü Ocaklarında görev aldı. Atama görevlendirmesi ile MHP Karamürsel ilçe yönetiminde göreve getirildi. İş hayatında gıda üretimi, pasta ekmek üretimi, konut sektöründe önemli yatırımlara imza attı. Karamürsel Esnaf Odası Başkan Yardımcılığını yürüten Hüseyin Parlak 26 yıldır MHP içerisinde mücadele ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz