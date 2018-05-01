Darıca’da bayram zamanı!

Pazar günü Yeni Ordu’yu deplasmanda 3-1 mağlup ederek son hafta öncesi çok önemli bir avantaj elde eden Sarı Yeşilliler, Cumartesi günü sahasında hiçbir iddiası bulunmayan Muğlaspor’u mağlup ettiği takdirde tarihinde ikinci kez 2. Lig’de oynama hakkı elde edecek.

KARACABACAK ÇOK HEYECANLI

Son olarak 2007-2008 sezonunda 2. Lig’de yer alan Darıca Gençlerbirliği 10 yıl aranın ardından üst ligi görecek. Takımın Onursal Başkanı ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da büyük bir heyecan yaşarken, bir kez daha bölgenin en değerli sportif başarılarından birisine daha imza atacak. Öte yandan Darıca 2. Lig’e çıkarsa Pazar günü statta büyük bir kutlama organizasyonu yapılacak.