Yeşilova Merkez Kıraathanesi sahibi Remzi Naipoğlu tarafından düzenlenecek olan bilardo turnuvasına ilginin yoğun olacağı belirtildi. Saat 14.00’da açılışı yapılacak olan organizasyon 2 profesyonel bilardo masası üzerinde oynanacak. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Naipoğlu tüm basın mensuplarını ve bilardo severleri, Yeşilova Merkez Kıraathanesi’ndeki mekanına davet etti.
Bugün 14:57 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:59 TSİ )
Remzi Naipoğlu’ndan davet var
Yeşilova’da bugün çok güzel bir bilardo turnuvası organize edilecek.
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Bugün 14:57 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz