Remzi Naipoğlu’ndan davet var

Yeşilova Merkez Kıraathanesi sahibi Remzi Naipoğlu tarafından düzenlenecek olan bilardo turnuvasına ilginin yoğun olacağı belirtildi. Saat 14.00’da açılışı yapılacak olan organizasyon 2 profesyonel bilardo masası üzerinde oynanacak. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Naipoğlu tüm basın mensuplarını ve bilardo severleri, Yeşilova Merkez Kıraathanesi’ndeki mekanına davet etti.