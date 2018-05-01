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Bugün 14:57 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:59 TSİ )

Remzi Naipoğlu’ndan davet var

Yeşilova’da bugün çok güzel bir bilardo turnuvası organize edilecek.

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Yeşilova Merkez Kıraathanesi sahibi Remzi Naipoğlu tarafından düzenlenecek olan bilardo turnuvasına ilginin yoğun olacağı belirtildi. Saat 14.00’da açılışı yapılacak olan organizasyon 2 profesyonel bilardo masası üzerinde oynanacak. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Naipoğlu tüm basın mensuplarını ve bilardo severleri, Yeşilova Merkez Kıraathanesi’ndeki mekanına davet etti.

Bugün 14:57 TSİ - Spor

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