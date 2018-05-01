CHP’de Yolcubal adaylık için başvuru yapacak

CHP’de bir dönem İl Kadın Kolları Başkanlığı’nı yapan Hülya Güreli Yolcubal, milletvekilliği aday adaylığını yarın Gölcük İlçe Örgütü’nde akşam saatlerinde açıklayacak. Aday adaylığı çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan Yolcubal, Perşembe günü ise Genel Merkeze giderek milletvekilliği adaylık başvuru dosyasını resmen teslim edecek.