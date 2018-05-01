Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 15:14 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:12 TSİ )

CHP’de Yolcubal adaylık için başvuru yapacak

CHP eski İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Güreli Yolcubal milletvekilliği aday adaylığı için Perşembe günü Ankara’ya giderek başvuru dosyasını teslim edecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP’de bir dönem İl Kadın Kolları Başkanlığı’nı yapan Hülya Güreli Yolcubal, milletvekilliği aday adaylığını yarın Gölcük İlçe Örgütü’nde akşam saatlerinde açıklayacak. Aday adaylığı çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan Yolcubal, Perşembe günü ise Genel Merkeze giderek milletvekilliği adaylık başvuru dosyasını resmen teslim edecek.

Bugün 15:14 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İYİ Parti Derince'nin yeni başkanı belli oldu! mask
İYİ Parti Derince'nin yeni başkanı belli oldu!
Baba-oğul adaylık için yarışacak! mask
Baba-oğul adaylık için yarışacak!
Acurman aday adaylığını Cuma günü açıklıyor mask
Acurman aday adaylığını Cuma günü açıklıyor
Eski CHP’li Bakır, AKP’ye üye oldu! mask
Eski CHP’li Bakır, AKP’ye üye oldu!
CHP’de Yolcubal adaylık için başvuru yapacak mask
CHP’de Yolcubal adaylık için başvuru yapacak
Saadet Partisi'nden flaş aday açıklaması! mask
Saadet Partisi'nden flaş aday açıklaması!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti mask
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti mask
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı mask
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı
Yakışmayan veda... (1-2) mask
Yakışmayan veda... (1-2)
Özden Örnek hayatını kaybetti mask
Özden Örnek hayatını kaybetti
Düğün konvoyuna polis baskını! mask
Düğün konvoyuna polis baskını!

GALERİ

Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi mask
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul... mask
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul...
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı mask
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı mask
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı
1 Mayıs onlara bayram olmadı... mask
1 Mayıs onlara bayram olmadı...
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi mask
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL