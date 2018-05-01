CHP’de bir dönem İl Kadın Kolları Başkanlığı’nı yapan Hülya Güreli Yolcubal, milletvekilliği aday adaylığını yarın Gölcük İlçe Örgütü’nde akşam saatlerinde açıklayacak. Aday adaylığı çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan Yolcubal, Perşembe günü ise Genel Merkeze giderek milletvekilliği adaylık başvuru dosyasını resmen teslim edecek.
Bugün 15:14 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:12 TSİ )
CHP’de Yolcubal adaylık için başvuru yapacak
CHP eski İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Güreli Yolcubal milletvekilliği aday adaylığı için Perşembe günü Ankara’ya giderek başvuru dosyasını teslim edecek.
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Bugün 15:14 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz