2018 seçimlerinde CHP'den 5. sıra Milletvekili Adayı olan, şimdilerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yürüten Cuma Karavar, 24 Haziran seçimlerinde tekrardan Milletvekili Aday Adayı olacak. Cuma Karavar’ın Cuma günü Genel Merkeze giderek milletvekilliği aday adaylığı için başvuru dosyasını teslim etmesi bekleniyor.
Bugün 15:16 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:17 TSİ )
Karavar Cuma günü başvuruyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanI Cuma Karavar’ın Cuma günü genel merkeze giderek başvuru dosyasını teslim etmesi bekleniyor.
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Bugün 15:16 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz