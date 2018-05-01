Karavar Cuma günü başvuruyor

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2018 seçimlerinde CHP'den 5. sıra Milletvekili Adayı olan, şimdilerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yürüten Cuma Karavar, 24 Haziran seçimlerinde tekrardan Milletvekili Aday Adayı olacak. Cuma Karavar’ın Cuma günü Genel Merkeze giderek milletvekilliği aday adaylığı için başvuru dosyasını teslim etmesi bekleniyor.