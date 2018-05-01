Gölcük'ün Nusret'i şimdi de Kartepe'de şube açıyor

Kalitesi ve tadı ile Gölcük ve Kocaeli halkının vazgeçilmez mekânları arasına giren Mehmet’im Steakhouse Derince ve İzmit'in ardından yakında Kartepe şubesi ile de müdavimleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ataevler’de bulunan Aydoğdu Karahan’ın sahibi olduğu Kafkas Sofrası’nın yerine gelecek olan Mehmet’im Steakhouse, ünü dünyaya yayılan "Nusret" et restoranının kalitesinde ve görsel şovlarıyla bir servis sunuyor. Mekânda kullanılan kırmızı eti özenle seçerek müşterilerine nunan Mehmet'im Steakhouse, yeni şubeleşmesine rağmen kısa sürede çok büyük ilgi gördü.