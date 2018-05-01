Kalitesi ve tadı ile Gölcük ve Kocaeli halkının vazgeçilmez mekânları arasına giren Mehmet’im Steakhouse Derince ve İzmit'in ardından yakında Kartepe şubesi ile de müdavimleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ataevler’de bulunan Aydoğdu Karahan’ın sahibi olduğu Kafkas Sofrası’nın yerine gelecek olan Mehmet’im Steakhouse, ünü dünyaya yayılan "Nusret" et restoranının kalitesinde ve görsel şovlarıyla bir servis sunuyor. Mekânda kullanılan kırmızı eti özenle seçerek müşterilerine nunan Mehmet'im Steakhouse, yeni şubeleşmesine rağmen kısa sürede çok büyük ilgi gördü.
Bugün 15:21 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 17:06 TSİ )
Gölcük'ün Nusret'i şimdi de Kartepe'de şube açıyor
Gölcüklülerin ette vazgeçilmez adresi Mehmet'im Steakhouse Derince ve İzmit'ten sonra şimdi de Kartepe'de şube açıyor.
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Bugün 15:21 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz