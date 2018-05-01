Yaprak Fidancı, başvurusunu yaptı

CHP Körfez İlçe eski Yönetim Kurulu üyesi CHP’nin Adalet ve Demokrasi Kurultayında Divan’da yer almasıyla da adını duyuran Yaprak Fidancı 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan erken seçim için milletvekili aday adayı başvurusunu yaptı. CHP’nin ilk başvuru tarihi olan 30 Nisan da Genel Merkeze giden Fidancı aday adaylık başvuru dosyasını Genel Merkeze teslim etti. Fidancı dosyasını teslim etmesinin ardından CHP’nin Kocaeli’deki milletvekili adaylarını eleyecek olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın mülakatından geçti.

KÖRFEZ’DEKİ KADINLARIN DESTEĞİYLE

Genel Merkeze Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Ergün, partili kadınlardan Fadime Uslu ve Naciye Seçilmiş ile birlikte giden Yaprak Fidancı, “Körfez de ki kadınların destekleri ile bu yola çıktım. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadın ve gençlere verdiği cesaret verici tavrı bu kararı almamda etkili oldu. Benim bu başvurum kadınlara, bizim gibi sokakta mücadele edenlere cesaret verecektir. Umudum var. İl Başkanımız Av. Cengiz Sarıbay ile görüşüp hafta içi il binamızda aday adaylık açıklamamamı yapacağım” ifadelerini kullandı.