Yaprak Fidancı, başvurusunu yaptı

CHP Körfez İlçe eski Yönetim Kurulu üyesi CHP’nin Adalet ve Demokrasi Kurultayında Divan’da yer almasıyla da adını duyuran Yaprak Fidancı 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan erken seçim için milletvekili aday adayı başvurusunu yaptı. CHP’nin ilk başvuru tarihi olan 30 Nisan da Genel Merkeze giden Fidancı aday adaylık başvuru dosyasını Genel Merkeze teslim etti. Fidancı dosyasını teslim etmesinin ardından CHP’nin Kocaeli’deki milletvekili adaylarını eleyecek olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın mülakatından geçti.
KÖRFEZ’DEKİ KADINLARIN DESTEĞİYLE
Genel Merkeze Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Ergün, partili kadınlardan Fadime Uslu ve Naciye Seçilmiş ile birlikte giden Yaprak Fidancı, “Körfez de ki kadınların destekleri ile bu yola çıktım. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadın ve gençlere verdiği cesaret verici tavrı bu kararı almamda etkili oldu. Benim bu başvurum kadınlara, bizim gibi sokakta mücadele edenlere cesaret verecektir. Umudum var. İl Başkanımız Av. Cengiz Sarıbay ile görüşüp hafta içi il binamızda aday adaylık açıklamamamı yapacağım” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - hayırlı uğurlu olsun , yakışır bn. Fidancı ya başarılar dilerim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.