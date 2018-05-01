Özkan, Cuma günü başvurusunu yapacak

CHP eski İl yöneticisi Asude Fırat Özkan, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. CHP’li Asude Fırat Özkan’ın Cuma günü genel merkeze giderek milletvekilliği aday adaylığı için resmi başvurusunu yaparak mülakata girecek.

EN ÇOK VEKİLİ KOCAELİ’DEN ÇIKARACAĞIZ

Milletvekili aday adaylığı ile ilgili açıklama yapan Asude Fırat Özkan, “24 Haziran seçimlerinde her şeyin ötesinde Türkiye Cumhurbaşkanı’nı seçecek. Yaklaşık 9 seçim arka arkaya 1 buçuk yılda bir seçim yaşadık. CHP olarak hepimiz sahalarda basmadık toprak bırakmadık. Seçime tam anlamıyla hazırız. Bu anayasaya aykırı bir seçim. Kocaeli örgütü ile birlikte 2 katı mücadeleyle en çok milletvekilini Kocaeli’de çıkaracağız. Cuma günü mülakata gireceğim ve başvuru dosyamı genel merkeze teslim edeceğim. Ön seçim olmayacak o yüzden sıralama genel merkezin kararıyla olacak. Umarım seçilebilecek düzeyde bir sıralamada yer alırım” dedi.