1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP’den 11’inci sıra milletvekili adayı olan ve Geçtiğimiz günler AK Parti İl binasına gelerek aday adaylığı başvuru formunu il başkanvekili Abdullah Eryarsoy’a başvuru formunu veren, Şener İnce Çadır Kandıra Sofrası’nda düzenlediği toplantıyla aday adaylığını açıkladı.



YOĞUN KATILIM

Toplantıya katılan sivil toplum örgütleri Derince Çınarlı Dernek Başkanı İbrahim Karnıaçık, Kocaeli Taşköprüler Dernek Başkanı Yasin Sönmez, Kul Mahmut Horozum Derneği Başkanı Güray Oruç, TAVDER Başkanı Caner Öztürk, Çoban Köyü Derneği Başkanı Mehmet Çoban, Şahinler Derneği Başkanı Adem Acar, Genç Bekirpaşalılar Derneği Başkanı İsmail Ay, Genç Kandıralılar Derneği Başkanı Nurullah Özer, İZKANDER Başkanı Hüseyin Öz, Kandıra İzmitliler Derneği Başkanı Veysel Yiğit, Ahmethacılar Derneği Başkanı Engin Zümer, Ensar Başkanı Musa Taşçı, Kaynarca Derneği Başkanı Enver Çiçek, KİHMED Derneği Başkanı Sabahattin Yamak, Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Çetin Gürol, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kasaplar Odası Başkanı Rasim Öztürk, Pazarcılar Derneği Başkanı Ramazan Kumsar, Gebze Kandıralılar Derneği Başkanı Sedat Durmuş, Kırkarmut Derneği Başkanı Enes Aslan, Teksen Köyü Derneği Başkanı Soner yağız, Kocakaymaz Derneği Başkanı Bünyamin Eraslan, Kandıra Terziler Köy Derneği, Derince Terziler Köy Derneği, Yerel Halk Platformu, Türk Diyanet Vakıf Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Kardaşlı, 120 mahalle muhtarı ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Simitçi Erkan katılım sağladı.

BÖLGENİN TEMSİLİNİ İSTİYORUZ

Şener İnce konuşmasında etnikçilik ile seçime girmediklerini seçimlerde bölgenin temsilini istediklerini belirterek, “Bana neyine güvendim de aday oldun diyorlar. Benim güvendiğim insanlar buradalar. Ben sizlere güvenerek bir yere geleceğim. Buraya şeref verdiniz Allah sizden razı olsun. Dünyanın incisi Türkiye, Türkiye’nin incisi Kocaeli ve Kocaeli’nin incisi İzmit. Tüm ilçelerimizden gelen herkese, muhtarlarımıza, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2002 yılında Türkiye’nin dümenini eline alan AK kadrolar bu milleti sağa sola savrulmaktan kurtarıp yeniden büyük Türkiye hedefine kilitlenmiştir. Biz AK kadrolara sizlerin desteği ve kendi birikimimizle, destek olabileceğimize inanabileceğimiz için aday olduk. Daha önce 11’inci sıra olmamıza rağmen her yerde çalıştık. Biz yola etnikçilik ile çıkmadık. Bu dönem hakkımızı istiyoruz, bölgenin temsilini istiyoruz. Bu şehirde bunu söylemeye hakkımız var. Bu kadar geniş bir kitlenin temsil edilmesi gerekiyor. Kimseye baş kaldırmıyoruz. Devletimizin büyüklerinden bizim de neler başarabileceğimizi görmelerini istiyoruz. Sizleri Ankara’da Allah’a iman ederek, sizlerin hizmetkarı olarak en güzel şekilde temsil edeceğime söz veriyorum” dedi.