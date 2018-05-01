İYİ Parti Gölcük'e yeni başkan

Geçtiğimiz hafta milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı Büşra Karademir yerine dün akşam yapılan toplantıda ilçe yönetiminin tamamının verdiği imza ile Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İsmail Aynacı atandı.