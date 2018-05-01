Geçtiğimiz hafta milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı Büşra Karademir yerine dün akşam yapılan toplantıda ilçe yönetiminin tamamının verdiği imza ile Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İsmail Aynacı atandı.
Bugün 15:55 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:59 TSİ )
İYİ Parti Gölcük'e yeni başkan
İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanlığına İsmail Aynacı atandı.
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Bugün 15:55 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz