CHP’liler evine geri döndü

Mehmet Ümit Küçükkaya’nın milletvekili aday adaylığı için CHP İzmit İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından göreve ilçe başkan yardımcısı Hakan Çakar geldi. Önümüzdeki seçimlere güçlü bir şekilde girmek isteyen CHP İzmit İlçe örgütünde başkanlığına gelen Çakar’ın ardından parti içinde adeta barış rüzgarları esiyor. Seçim döneminde parti içi kavgaları geride bırakıp seçime hazırlanmak isteyen CHP İzmit ilçe örgütü, Hakan Çakar’ ın ilçe başkanı olmasının ardından partiye uğramayanlar partiye uğramaya başladığı iddia edildi. Çakar’ ı tebrik ziyaretine gelen CHP’ li üyelerin “Evimize geri dönüyoruz artık küskünlük bitti önümüzde önemli bir seçim var” dediği öğrenildi. Ayrıca bilindiği üzere arası açık olduğu iddia edilen Hikmet Erenkaya ve Selman Yıldırım, Çakar’ ı ilk tebrik edenler arasında olması dikkat çekti.