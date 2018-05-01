Mehmet Ümit Küçükkaya’nın milletvekili aday adaylığı için CHP İzmit İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından göreve ilçe başkan yardımcısı Hakan Çakar geldi. Önümüzdeki seçimlere güçlü bir şekilde girmek isteyen CHP İzmit İlçe örgütünde başkanlığına gelen Çakar’ın ardından parti içinde adeta barış rüzgarları esiyor. Seçim döneminde parti içi kavgaları geride bırakıp seçime hazırlanmak isteyen CHP İzmit ilçe örgütü, Hakan Çakar’ ın ilçe başkanı olmasının ardından partiye uğramayanlar partiye uğramaya başladığı iddia edildi. Çakar’ ı tebrik ziyaretine gelen CHP’ li üyelerin “Evimize geri dönüyoruz artık küskünlük bitti önümüzde önemli bir seçim var” dediği öğrenildi. Ayrıca bilindiği üzere arası açık olduğu iddia edilen Hikmet Erenkaya ve Selman Yıldırım, Çakar’ ı ilk tebrik edenler arasında olması dikkat çekti.
Bugün 16:01 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:44 TSİ )
CHP’liler evine geri döndü
Mehmet Ümit Küçükkaya’nın milletvekili aday adaylığı için CHP İzmit İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından göreve gelen Hakan Çakar ile birlikte örgütte adeta barış rüzgarları esti
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Bugün 16:01 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz