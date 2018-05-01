Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 16:01 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:44 TSİ )

CHP’liler evine geri döndü

Mehmet Ümit Küçükkaya’nın milletvekili aday adaylığı için CHP İzmit İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından göreve gelen Hakan Çakar ile birlikte örgütte adeta barış rüzgarları esti

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Mehmet Ümit Küçükkaya’nın milletvekili aday adaylığı için CHP İzmit İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından göreve ilçe başkan yardımcısı Hakan Çakar geldi. Önümüzdeki seçimlere güçlü bir şekilde girmek isteyen CHP İzmit İlçe örgütünde başkanlığına gelen Çakar’ın ardından parti içinde adeta barış rüzgarları esiyor. Seçim döneminde parti içi kavgaları geride bırakıp seçime hazırlanmak isteyen CHP İzmit ilçe örgütü, Hakan Çakar’ ın ilçe başkanı olmasının ardından partiye uğramayanlar partiye uğramaya başladığı iddia edildi. Çakar’ ı tebrik ziyaretine gelen CHP’ li üyelerin “Evimize geri dönüyoruz artık küskünlük bitti önümüzde önemli bir seçim var” dediği öğrenildi. Ayrıca bilindiği üzere arası açık olduğu iddia edilen Hikmet Erenkaya ve Selman Yıldırım, Çakar’ ı ilk tebrik edenler arasında olması dikkat çekti.

Bugün 16:01 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İYİ Parti Derince'nin yeni başkanı belli oldu! mask
İYİ Parti Derince'nin yeni başkanı belli oldu!
Baba-oğul adaylık için yarışacak! mask
Baba-oğul adaylık için yarışacak!
Acurman aday adaylığını Cuma günü açıklıyor mask
Acurman aday adaylığını Cuma günü açıklıyor
Eski CHP’li Bakır, AKP’ye üye oldu! mask
Eski CHP’li Bakır, AKP’ye üye oldu!
CHP’de Yolcubal adaylık için başvuru yapacak mask
CHP’de Yolcubal adaylık için başvuru yapacak
Saadet Partisi'nden flaş aday açıklaması! mask
Saadet Partisi'nden flaş aday açıklaması!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti mask
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti mask
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı mask
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı
Yakışmayan veda... (1-2) mask
Yakışmayan veda... (1-2)
Özden Örnek hayatını kaybetti mask
Özden Örnek hayatını kaybetti
Düğün konvoyuna polis baskını! mask
Düğün konvoyuna polis baskını!

GALERİ

Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi mask
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul... mask
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul...
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı mask
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı mask
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı
1 Mayıs onlara bayram olmadı... mask
1 Mayıs onlara bayram olmadı...
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi mask
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL