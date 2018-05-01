Acurman aday adaylığını Cuma günü açıklıyor

24 Haziran’da gerçekleşecek erken seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi’nde heyecan giderek artıyor. Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce isim milletvekili aday adaylığı için partisinin kapısını çalıyor. Bu isimlerden biri ise gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Avukat Anıl Avurman oldu. Geçtiğimiz dönemlerde CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları’nda görev yapan Acurman 4 Mayıs Cuma günü saat 17.30’da CHP Kocaeli İl Örgütü’nde düzenleyeceği basın açıklaması ile aday adaylığını resmen duyuracak. Acurman’ın aday adaylığı açıklamasının geniş bir katılım ile gerçekleşmesi bekleniyor.

Anıl Acurman Kimdir?

03.07.1987 tarihinde İzmit'te doğdu. Liseyi Maltepe Anadolu Lisesinde bitirdi. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 2008 yılında mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisans yapmakta, tıbbi müdahalede hekimin cezai sorumluluğu konusunda tez çalışmasını yürütmektedir. Acurman Hukuk Bürosu’nda serbest avukatlık yapmaktadır.