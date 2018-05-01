Küçükkaya adaylığını yarın açıklıyor!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği basın açıklaması ile 2014’ten bu yana sürdürdüğü CHP İzmit İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Mehmet Ümit Küçükkaya 2 Mayıs Çarşamba günü 19.00’da CHP İzmit İlçe binası önünde gerçekleştireceği basın açıklaması ile milletvekilliği aday adaylığı sürecini ve başvurusunu kamuoyuna duyuracak. Yaklaşık 44 ay CHP İzmit İlçe Başkanlığı yapan Mehmet Ümit Küçükkaya’nın açıklamasına il ve ilçe örgütlerinden yoğun katılım bekleniyor.