Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 16:26 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:27 TSİ )

BBP'de ilk kadın aday adayı!

Büyük Birlik Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Çevrim, milletvekili aday adayı oluyor

mask
Büyütmek için resme tıklayın

24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler öncesinde milletvekili aday adaylığı başvuruları da sürüyor. Büyük Birlik Partisi (BBP)’nde geçtiğimiz hafta il başkanı Serhat Duyar aday adaylığını duyuran ilk isim olmuştu. Duyar’ın ardından Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Baran Aslan da aday adaylığını açıklamıştı. Şimdi ise partiden ilk kadın aday adayı geldi.

BAŞVURUSUNU YAPTI

BBP İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Çevrim, milletvekili aday adayı olacağını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda il kadın kolları başkanı olarak atanan Çevrim, resmi başvurusunu da yaptı. 7 Mayıs’ta son bulacak olan süreç öncesinde Kartepe ilçe başkanı Nilgün Yüksel de yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla aday adaylığını açıklayacak.

Hilal Çevrim kimdir?

1980 İzmit doğumlu. Evli ve bir çocuk annesi. Körfez’de ikamet ediyor. 10 yıldır kadın kuaförlüğü yapıyor.

Bugün 16:26 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İYİ Parti Derince'nin yeni başkanı belli oldu! mask
İYİ Parti Derince'nin yeni başkanı belli oldu!
Baba-oğul adaylık için yarışacak! mask
Baba-oğul adaylık için yarışacak!
Acurman aday adaylığını Cuma günü açıklıyor mask
Acurman aday adaylığını Cuma günü açıklıyor
Eski CHP’li Bakır, AKP’ye üye oldu! mask
Eski CHP’li Bakır, AKP’ye üye oldu!
CHP’de Yolcubal adaylık için başvuru yapacak mask
CHP’de Yolcubal adaylık için başvuru yapacak
Saadet Partisi'nden flaş aday açıklaması! mask
Saadet Partisi'nden flaş aday açıklaması!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti mask
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti mask
Beton zemine düştü, hastanede hayatını kaybetti
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı mask
İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı
Yakışmayan veda... (1-2) mask
Yakışmayan veda... (1-2)
Özden Örnek hayatını kaybetti mask
Özden Örnek hayatını kaybetti
Düğün konvoyuna polis baskını! mask
Düğün konvoyuna polis baskını!

GALERİ

Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi mask
Koray Avcı, fabrika işçilerine konser verdi
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul... mask
Deren’den çocuklara bayram hediyesi: İstanbul...
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı mask
CHP’li gençler 1 Mayıs’ı Gebze’de kutladı
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı mask
CHP’liler 1 Mayıs’ı Maltepe’de kutladı
1 Mayıs onlara bayram olmadı... mask
1 Mayıs onlara bayram olmadı...
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi mask
Memur Sen, Kocaeli'den dünyaya 1 Mayıs mesajı gönderdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL