BBP'de ilk kadın aday adayı!

24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler öncesinde milletvekili aday adaylığı başvuruları da sürüyor. Büyük Birlik Partisi (BBP)’nde geçtiğimiz hafta il başkanı Serhat Duyar aday adaylığını duyuran ilk isim olmuştu. Duyar’ın ardından Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Baran Aslan da aday adaylığını açıklamıştı. Şimdi ise partiden ilk kadın aday adayı geldi.

BAŞVURUSUNU YAPTI

BBP İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Çevrim, milletvekili aday adayı olacağını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda il kadın kolları başkanı olarak atanan Çevrim, resmi başvurusunu da yaptı. 7 Mayıs’ta son bulacak olan süreç öncesinde Kartepe ilçe başkanı Nilgün Yüksel de yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla aday adaylığını açıklayacak.

Hilal Çevrim kimdir?

1980 İzmit doğumlu. Evli ve bir çocuk annesi. Körfez’de ikamet ediyor. 10 yıldır kadın kuaförlüğü yapıyor.