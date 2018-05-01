Üstad Çelikkol’a vefa konseri

TRT Repertuarına Mart 2015 tarihine kadar birbirinden güzel 347 eser kazandıran ‘Gel Gönlümü Yerde Yere Vurma Güzel Ne Olursun’ adlı unutulmaz eserin sahibi bestekar ve Büyükşehir Musiki Derneği TSM Korosu’nun şefi Erdinç Çelikkol için Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde muhteşem bir vefa konseri gerçekleştirildi.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Dr. Cemalettin Palaz, Hüseyin Çağlayan ve son olarak H.Vehbi Hopalı’nın başkanlıkları döneminde Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği TSM korosunu çalıştıran bestekar-koro şefi Erdinç Çelikkol, görevini 2017 yılı sonunda Şef Murat Büyükkaya’ya bıraktı.

HEDİYELER VERDİLER

Erdinç Çelikkol’a ait Türk Müziği’nin unutulmaz eserleri koro ve solo olarak seslendirildi. Vefa konserinin 2’nci bölümünde konuk sanatçı Güzin Değişmez, Türk Sanat Müziği’nin çeşitli makamlarından birbirinden güzel eserlerini okudu. Bestekar-Şef Erdinç Çelikkol için düzenlenen vefa gecesinde Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği Başkanı Vehbi Hopalı ile derneğin unutulmaz başkanlarından Hüseyin Çağlayan büyük ustaya çeşitli hediyeler verdiler.