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Özdilek’te Öğrenme Şenliği

2013 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğrenme şenlikleri tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de kutlandı.

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Özdilek AVM’de gerçekleşen Öğrenme Şenliği kapsamında Kartepeli öğrenciler; görsel, yazılı ve atölye çalışmalarını deneyler yaparak gerçekleştirdi.

STANTLAR GEZİLDİ

Şenliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, eğitimin sadece okulla sınırlı olmadığını söyledi. Daha sonra konuklar ve protokol üyeleri stantları gezerek etkinlikte yapılan çalışmaları uyguladı.

Bugün 16:30 TSİ - Ekonomi

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