Bugün 16:30 TSİ - Ekonomi

Özdilek’te Öğrenme Şenliği

2013 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğrenme şenlikleri tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de kutlandı.