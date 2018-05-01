Özdilek’te Öğrenme Şenliği

Özdilek AVM’de gerçekleşen Öğrenme Şenliği kapsamında Kartepeli öğrenciler; görsel, yazılı ve atölye çalışmalarını deneyler yaparak gerçekleştirdi.
STANTLAR GEZİLDİ
Şenliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, eğitimin sadece okulla sınırlı olmadığını söyledi. Daha sonra konuklar ve protokol üyeleri stantları gezerek etkinlikte yapılan çalışmaları uyguladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz