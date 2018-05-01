Meral Akşener için 5 bin imza

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, genel başkanları Meral Akşener için 100 bin imza kampanyasına destek vereceklerini söyledi. Kaman, “ 4 Mayıs Cuma günü saat 09.00’da Kocaeli Adliyesi önünde toplanarak imza başvurusunda bulunacağız. Kocaeli’den en az 5 bin imza toplamayı hedefliyoruz” dedi.