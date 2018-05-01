İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, genel başkanları Meral Akşener için 100 bin imza kampanyasına destek vereceklerini söyledi. Kaman, “ 4 Mayıs Cuma günü saat 09.00’da Kocaeli Adliyesi önünde toplanarak imza başvurusunda bulunacağız. Kocaeli’den en az 5 bin imza toplamayı hedefliyoruz” dedi.
Bugün 16:53 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:55 TSİ )
Meral Akşener için 5 bin imza
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, genel başkanları Meral Akşener için 100 bin imza kampanyasına destek vereceklerini söyledi.
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Bugün 16:53 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz