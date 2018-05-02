Kamyon, yolcu otobüsü ile çarpıştı!

Anadolu Otoyolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan İdris Gümüş idaresindeki 34 JC 0463 plakalı balık yüklü kamyon, Yeşilova Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Şıh Müslim idaresindeki 27 LM 829 plakalı yolcu otobüsünün önüne çıktı. Yolcu otobüsü ise aniden önüne çıkan kamyona arkadan çarpınca kamyon demir bariyerleri aşarak yaklaşık 30 metreden ağaçlık alana yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyon kullanılamaz hale geldi

Kazada kullanılamaz hale gelen kamyonda sıkışan sürücü İdris Gümüş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alındı. Kazada yaralanan kamyondaki Mustafa Çamçelik ve yolcu otobüsünün muavini Yüksel Akça, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolunun İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak verildi.