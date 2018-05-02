Lüks otomobil takla attı: 4 yaralı!

İzmit D-100 Karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Şevket Aydoğan idaresindeki 41 SD 476 plakalı lüks otomobil, Yenimahalle girişindeki viraja süratli girince otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Bir müddet sürüklenen otomobil devrilerek ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içinde mahsur kalan sürücü Aydoğan ile birlikte Efkan İlter, Emre Özdemir ve Ozan Kelekli itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.