MHP Kocaeli’den milletvekili aday adayı olan Alperen Şakacı ile MHP Kandıra İlçe Başkanı Ahmet Uğur Ankara'ya giderek Genel Merkeze aday adaylık başvurusunu yaptı. Ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden ikili Bahçeli’ye Kandıra’da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bugün 09:44 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:46 TSİ )
Alperen Şakacı resmen aday adayı!
MHP'den Kocaeli Milletvekili Aday Adayı olan Alperen Şakacı, genel merkeze başvurusunu yaptı.
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Bugün 09:44 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz