Alperen Şakacı resmen aday adayı!

MHP Kocaeli’den milletvekili aday adayı olan Alperen Şakacı ile MHP Kandıra İlçe Başkanı Ahmet Uğur Ankara'ya giderek Genel Merkeze aday adaylık başvurusunu yaptı. Ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden ikili Bahçeli’ye Kandıra’da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.