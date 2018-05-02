CHP, İYİ Parti, SP ve DP yarın saat 15.00'te ittifak protokolü imzalayacak. Partilerin genel başkanları protokolü resmen açıklayacak. İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi.
Bugün 09:51 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:16 TSİ )
4 parti ittifak kurdu! İmzalar atılıyor...
CHP, İYİ Parti, SP ve DP, ittifak protokolü imzalayacak.
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Bugün 09:51 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz