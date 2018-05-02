Yol verme kavgası: 1 yaralı!

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Olay dün gece saatlerinde, Darıca Cami Mahallesi Kaplan Caddesi Deniz Feneri Yolu üzerinde meydana geldi. Minibüs ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga sırasında minibüsün camları kırıldı. Yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.