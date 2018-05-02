Olay dün gece saatlerinde, Darıca Cami Mahallesi Kaplan Caddesi Deniz Feneri Yolu üzerinde meydana geldi. Minibüs ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga sırasında minibüsün camları kırıldı. Yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yol verme kavgası: 1 yaralı!
Darıca'de, iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, 1 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz