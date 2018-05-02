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Zeytin Dalı şehidinin vasiyeti için Kocaelili o firma devrede!

Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi Musa Özalkan’ın vasiyeti için Kocaelili DEZ firması harekete geçti. Firma, şehidin Telafer'deki Türkmen çocukları için kültür merkezi vasiyetinin bir kısmını üstlendi.

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Zeytin Dalı Harekatı'nda Kilis'in Gülbaba Köyü’nün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, devletin ailesine vereceği paranın, müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul, kreş ve kültür merkezi yapımında kullanılmasını ve adının konulmasını vasiyet etmişti.

KOCAELİLİ FİRMA VASİYET İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Şehidin vasiyeti için Kocaeli’de faaliyet gösteren DEZ firması harekete geçti. İzmit Özsev Pasajı’nda bulunan firmanın sahibi Hüseyin Efe Kararlı, yapımı süren kültür merkezinin dış cephesinin yapımı ve yön tabelalarını üstlendiklerini belirtti. Kararlı, “Benim için savaşan birinin vasiyetini yerine getirmek boynumun borcudur” ifadelerini kullandı.

Bugün 10:39 TSİ - Gündem

Muhabir Buket Sezer

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