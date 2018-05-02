Hereke’de sağlık rezaleti!

Hereke’de şu sıralar sağlık rezaleti yaşanıyor. Gazetemizi arayan vatandaşlar, bu sağlık rezaletini dile getirmemizi istediler. Hereke Semt Polikliniği, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Çeşitli branşlarda (dahiliye-kadın doğum) doktorlar Hereke’ye gönderilmiş ve semt polikliniğinde sorunlar büyük ölçüde çözülmüştü. Ama 15 gün önce Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi ile Körfez Devlet Hastanesi başhekimi arasında bir protokol imzalandığı öğrenildi.

SAĞLIK SKANDALI

Protokole göre Hereke Semt Polikliniği, Körfez Devlet Hastanesi’ne devredildi. Devir işlemi bugün gerçekleşecekti. Ama Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi ile Körfez Devlet Hastanesi başhekimi arasında personelin devri, malzemenin devri konusunda sıkıntı yaşandı. Her iki başhekim arasındaki anlaşmazlık sonrasında Hereke’de bugün büyük bir sağlık skandalı ortaya çıktı. Doktorlar bugün semt polikliniğine gitmedi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Dahiliye ve kadın doğum branşlarında hizmet veren semt polikliniğinde doktorlar hizmet vermeyince, sabah saatlerinde semt polikliniğine giden vatandaşlar, mağduriyet yaşadı. Yetkililere söylemediklerini bırakmadılar… Gazetemizi arayan vatandaşlar, iki başhekimin anlaşmazlığı yüzünden Hereke Aile Semt Polikliniği’nde bugün doktor olmadığını, büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söylediler. Vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğü’nün hemen devreye girerek bu sorunu bir an önce çözmesini istediler… Mesut AKBULUT