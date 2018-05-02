Kağıtçı’da GÜNEŞ parladı: 2-1

A Grubu’nda liderliğini sürdüren Kocaeli Güneşspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Seka Doğanspor’u konuk etti. Deplasmandaki olaylı ilk maçı 2-1’lik skorla kazanan Güneş, rövanşı da aynı skorla aldı.

ÇOK YAKLAŞTILAR

Yeşil Siyahlıların gollerini 6. dakikada Alptekin, 42. dakikada da Davut attı. Seka Doğan’ın tek golü 44. dakikada Ahmet’ten geldi. 6. Maçında 5 galibiyetini alan ve puanını 16’ya çıkaran Kocaeli Güneşspor, 41 FK’nın Gebzespor’u mağlup etmesi ile Yeşil Siyahlılar Türkiye şampiyonasına çok yaklaştı. Güneşspor Pazartesi akşamı ikinci sıradaki Gebzespor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 19.15’de Darıca Nene Hatun Stadı’nda başlayacak. Güneşpor’un son maçı ise Çarşamba günü Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 41 Futbol Kulübü ile olacak.

KOCAELİ GÜNEŞ: 2 SEKA DOĞANSPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (Play Off-A)

HAKEMLER: Volkan Kırbaş***, Umur Kasap***, Emre Kurt***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Muhammet***, Doğukan***, Eren***, Davut***, Berat*** (Dk.80 İsmet*), Emirhan***, Efe*** (Oğuzhan**), Alparslan*** (Dk.77 Salih*), Fatih***, Okan** (Dk.46 Doğukan**), Alptekin*** (Emirhan**)

SEKA DOĞONSPOR: Çağrı**, Hasan**, Mertcan***, Kaan**, Osman**, Alperen**, Ömer**, Yasin***, Metehan**, Berat**, Ahmet***

GOLLER: Alptekin Dk.6, Davut Dk.42 (Kocaeli Güneş), Ahmet Dk.44(Seka Doğan)

HAFTA SKORLARI

Kocaeli Güneş – Seka Doğan: 2-1

41 FK – Gebzespor: 2-1

1937 Seka – Karadeniz: 3-0

Kandıra GB – Dilovası: 2-3

Çayırova – Mollafenari: 3-1

Belediye Derince – Körfez GB: 0-0

İzmit GB – Beylikbağı: 2-2

Not: Derince Birlik – Hisareyn maçı Hisareyn’in 2-1 üstünlüğü ile devam ederken hakem tarafından iptal edildi.