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Gökhan Top’tan çifte sevinç!

Futbol oynadığı yıllarda Petkim, Bekirpaşa, Arslanbey Özyapı ve Şirintepe Gençlerbirliği takımlarında şampiyonluk yaşayan 1981 doğumlu teknik adam Gökhan Top, teknik adamlık kariyerindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

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Futbol oynadığı yıllarda Petkim, Bekirpaşa, Arslanbey Özyapı ve Şirintepe Gençlerbirliği takımlarında şampiyonluk yaşayan 1981 doğumlu teknik adam Gökhan Top, teknik adamlık kariyerindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti. 2 yıl önce Üçtepespor’u şampiyon yapan genç teknik adam Maşukiyespor’u da zirveye taşıdı.

KELİMELER YETERSİZ KALIYOR

Başarılı teknik adam 3 gün ara ile iki mutluluk birden yaşandı. 2. Amatör Lig C Grubu’nda sezonun son maçında Yarımcaspor deplasmanından 3-1’lik zaferle ayrılan Maşukiyespor şampiyon oldu. 3 gün sonra Gökhan Top’un nur topu gibi erkek bebeği Dünya’ya geldi. Özlem Hanım ile evli olan Gökhan Top yaşadığı mutluluğun kelimelerle tarif edilemeyeceğini belirtti.

ŞÜKÜRLER OLSUN

Kemal Doruk bebek Medical Park Hastanesi’nde Dünya’ya geldi. Son derece sağlıklı olan Doruk Bebek ailenin ayrı bir sevinci, neşesi ve mutluluğu oldu. Duru isminde bir de kız evlat sahibi olan Gökhan Top “Ne söylenir bilemiyorum. Allah’a şükürler olsun ki bebeğimiz çok sağlıklı. Op. Dr. Emin Hakverdiyev hocamıza, ekibine ve Medical Park Hastanesi görevlilerine çok teşekkür ederim. Maşukiyespor ile de yaşanılan şampiyonluğu anamızın ak sütü gibi helalinden elde ettik. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Bugün 10:55 TSİ - Spor

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