Aldırmaz’dan hem teşekkür hem de sitem

Körfez’de başarıyı çekemeyenlerin önlerini kestiğini ifade eden Aldırmaz şu ifadelere yer verdi: Yaklaşık 2.5 yıldır büyük bir onurla görev yaptığım Körfez’imizin incisi, Süper Amatör Lig’deki tek temsilcisi İlimtepe Futbol Kulübü’ndeki başkanlık ve teknik direktörlük görevim 31 Mayıs’ta sona ermektedir.

BARAN VE ÖZKAN’A TEŞEKKÜR EDERİM

Antrenörlerden kurulu yönetiminize şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu onurlu görevde bize desteğini esirgemeyen Körfez Belediyesi Başkanı Sayın İsmail Baran’a, Spor Danışmanı ve Koordinatörü Sayın Metin Özkan’a çok teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi destek ondan başarı ve saha çalışması tarafımızdan yapılıp Körfez’in bütün yaş gruplarında liglere katılım sağlayan tek takımı olduğumuzu spor kamuoyuna paylaşmaktan büyük bir onur duymaktayım.

BU ANLAYIŞLA BİR YERE VARAMAYIZ

Doğru düzgün bir saha çalışması yapamayan, küçük bir destekle BAL’a çıkabilecek şansı yakalayan, taktir edilmek bir yana sürekli önü kesilen anlayışlarla bir yere varamayacak olduğumuzu anlamış bulunmaktayım. Spor yapan gençlerimizi ehliyetli insanlarla ve doğru eğitimle yönlendiren anlayıştan vazgeçmeden sonuna kadar mücadele eden yapımdan asla vazgeçmedim. Bize destek olan herkese teşekkür ederim.