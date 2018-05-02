İhsaniyespor bu işi çok iyi yapıyor

İki gün süren festivalde birbirinden güzel etkinlikler ve konserler gerçekleştirildi.
AYDİLGE İLE COŞTULAR
Festivale Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İhsaniyespor Kulübü Başkanı Serkan Başoğlu ve yönetimi, İhsaniye halkı ve sporseverler katıldı. İlk gün etkinliklerde Melih Kahveci ve Fatih Abanoz sahne alarak izleyicilerle birlikte sevilen şarkıları söylediler. Festivalin ikinci gününde sevilen sanatçı Aydilge sahne aldı. Güzel havayı fırsat bilen izleyiciler alanı doldurarak Aydilge’nin seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendi.
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