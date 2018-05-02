2. Küme U-19’da Perşembe mesaisi

GÜNÜN PROGRAMI
A GRUBU
19.00: Kadıköy – Derbent–Vin-San
B GRUBU
19.00: Bağçeşme – Doğantepe - Kalkavan
19.15 Sarımeşe - Mert Spor - Arslanbey
C GRUBU
19.00: Üçyoldoğu – Uzuntarla - Cephanelik
19.15: Kandıra GB – Bahçecik - Kandıra
E GRUBU
19.00: Sırrıpaşa - Yavuzspor - Derince Suni
F GRUBU
19.00: Beşköy - Çayırova Menderes -Metin Oktay
19.15: Kirazpınar - 41 Karadeniz - Beylikbağı
G GRUBU
19.30: Tavşancıl - Gebze Balkan - Hereke
19.30: Çayırova Fatih - Darıca Kale - Şekerpınar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz