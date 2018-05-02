U-11 Lig’inde 28 maç oynandı

Bu nedenle U-11 Ligi’nin 4’üncü hafta maçları oynandı. Çeşitli statlarda oynanan 28 karşılaşmada skordan çok küçük futbolcuların özverili mücadelesi görülmeye değerdi.

41 FK ÇOK FARKLI

Salı mesaisinde Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 4 maç oynandı. Günün en farklı galibiyetini 41 Futbol Kulübü elde etti ve Bağçeşmespor’u 10-0 mağlup etti. 41 FK’nın gollerini Yağız (2), Talha (2), Sarp (2), Zahid (2), Yusuf ve Demirhan attı. İzmit Yahya Kaptan, Derince Yavuzspor’u 5-2 ile geçerken golleri Ayberk (3), Emirhan ve Enes kaydetti. Yavuzspor’da tek gol Alparslan’dan geldi.

GENÇSPOR VE İZMİT GB KAZANDI

Kocaeli Gençspor ile Mertspor arasındaki maçı 6-1’lik skorla Gençspor kazandı. Gençspor’da Kaan (2), Ayberk, Emir ve Bulut fileleri havalandıran isimler olduğu. Mertspor’un tek sayısı Mert’ten geldi. Günün son maçında ise İzmit Gençlerbirliği, Kocaeli Yenişehirspor’u 5-2 yendi. İzmit GB’de golleri Bedirhan (2), Yusuf, Ömer ve Ege atarken, Yunus Emre ve Mustafa, Yenişehir adına golleri atan futbolcular oldu. U-11 Ligi’nde 5. hafta maçları Cumartesi ve Pazar günü oynanacak.

BAĞÇEŞMESPOR: 0 41 FUTBOL KULÜBÜ: 10

STAT: M.Ali Kağıtçı (U-11 D)

HAKEM: Orçun Eren Güngürür***

BAĞÇEŞMESPOR: Musap**, Furkan**, Zahid** (Alper**), Muhammet**, Ahmet***, Asaf** (Enes**), Barlas** (Ozan**), Kaan** (K.Ahmet**)

41 FUTBOL KULÜBÜ: Eren***, Yağız***, Talha*** (Sarp***), Bilal*** (Demirkan**), Yusuf*** (Ahmet***), Zahid***

GOLLER: Yağız (2), Talha (2), Sarp (2), Zahid (2), Yusuf, Demirhan

İZMİT YAHYA KAPTAN: 5 DERİNCE YAVUZSPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U.11 A)

HAKEM: Hilal Varol***

İZMİT YAHYA KAPTAN: Mehmet***, Tunahan*** (Emirhan***), Efe***, Yusuf*** (Haktan**), Yiğit*** (Yunus Emre**) Mehmet Eren*** (Toprak**), Ata*** (Arda***), Ayberk**** (Enes***)

DERİNCE YAVUZSPOR: Ege**, Ceyhun** (Anıl*) (Berat*), Onur**, Alparslan***, Ahmet**, Can** (Efe**), Emirhan**, Ege Yazar**

GOLLER: Ayberk (3), Emirhan, Enes (Yahya Kaptan), Alparslan (Yavuzspor)

KOCAELİ GENÇSPOR: 6 MERTSPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 B)

HAKEM: Ömer Sezer***

KOCAELİ GENÇSPOR: Mesut** (Yaser**) (Umut**), Serkan***, Emir***, Adar***, Bulut*** (Hüseyin**), Kaan***, Ayberk*** (Semih**), Emir Ali***

MERTSPOR: Fatih**, Berat**, Efe***, Efe**, Şaban**, Semih**, Kadir**, Hasan**

GOLLER: Kaan (2), Ayberk, Emir, Bulut (Gençspor), Mert (Mert)

YENİŞEHİRSPOR: 2 İZMİT GB: 5

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 B)

HAKEM: Sevcan Özkar***

YENİŞEHİRSPOR: Buğra**, Yunus Emre***, Mustafa***, Emircan**, Tolga**, Salih **, Bedirhan** (Mert Ali**), Kaan** (Yiğit Efe**)

İZMİT GB: Alperen***, Semih*** (Doruk Yapıcı**), Sıraç*** (Yusuf**), Kayhan***, Oğuzhan*** (Doruk Uğurcan**), Ömer*** (Güney**), Yusuf*** (Ege***), Bedirhan*** (Ubeyd**)

GOLLER: Yunus Emre, Mustafa (Yenişehir), Bedirhan(2), Yusuf, Ömer, Ege (İzmit GB)