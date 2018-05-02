Kocaelispor’da Adliye provaları devam ediyor

Son maçın hazırlıklarına izinli olan teknik patron Galip Gündoğdu ve 5 futbolcudan katılmadı.
19 FUTBOLCU KATILDI
Son 8 maçta sadece 1 kez kazanabilen Kocaelispor’da haftanın ilk antrenmanını Nuri Kanburoğlu ileKaleci Antrenörü Şenol Odabaş yaptırdı. Yeşil Siyahlı futbolcular haftanın ilk antrenmanına hafif tempolu koşular ile başladı. Ardından beşe iki ve yarım saha tek pas toplu çalışma yaptı. Çalışmadan Kaptan Hamza, Can Emre, Yusuf, Mert, Burak Süleyman, Burak Özbakır, Kadir, Kemalcan, Mehmet, Mesut, Onur, Fatih, Ali, Gökdeniz, Mertcan, Volkan, Ferhat, Onur ve Doğukan katıldı.
İSHAK HASTALANDI
Haftanın ilk antrenmanında koşular, top kapma ve çift kale maç yapıldı. Çalışmada takımın oldukça moralsiz olduğu görüldü.Hasta olan İshak ile izinli olan Sinan, Murat, Sefa ve Özgür mazeret izinli olarak idmana katılmadı. Genç Onur Kandöken, takımın masörü Ali Arslan gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.Kocaelispor, Ankara Adliyespor’udeplasmanda mağlup ederek, hem rövanş maçını kazanmak hem de sezonu iyi bitirmek istiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz