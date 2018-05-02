Üniversiteli Kocaelisporlular yayımladıkları bildiri ile Kocaelispor’un Ankara’daki deplasmanına gideceklerini, maç öncesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anıtkabir’de ziyaret edeceklerini açıkladı.
Bugün 11:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:10 TSİ )
Ata’yı ziyaret edeceğiz
Üniversiteli Kocaelisporlular yayımladıkları bildiri ile Kocaelispor’un Ankara’daki deplasmanına gideceklerini, maç öncesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anıtkabir’de ziyaret edeceklerini açıkladı.
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Bugün 11:08 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz