Harbişspor’da yeni başkan Selami Bulut

Yıllardır kulübün başkanlığını yapan Adnan Zorer’in aday olmadığı kongrede yeni başkan Selami Bulut oldu.
ÇİFT LİSTELİ GENEL KURUL
279 delegesi bulunan Harbişspor’un genel kuruluna 169 delege katıldı. Sendika binasında yapılan kongrenin Divan Başkanlığını Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız yaparken, katiplikleriniEkrem Şenol, Ercan Kaygısız ve Yasin Özgür yaptı. Öğlen saatlerinde başlayan kongre, akşam saat 17.00 da sandıkların açılmasıyla sona erdi. Kongrenin 2 adaylı olması, seçinin oldukça heyecanlı geçmesine neden oldu.
ZORER VEDA ETTİ
Harbişspor’un uzun yıllar başkanlığını yapan Adnan Zorer söz aldı ve “25 yıl gururla hizmet ettiğim Harbişspor Kulübü’ne bugün noktayı koydum. Bu süre zarfında benden desteğini hiç esirgemen, eşime ve çocuklarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Benimle beraber çalışan tüm yöneticilerime, hocalarıma, sporcularıma,Kocaeli Harb-İş Sendikası Başkanı Turhan Yıldız, yönetimine, temsilcilerine ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.
131-34
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda yönetim, denetim ve faaliyet raporları okundu ve oy birliği ile ibra edildi. Selami Bulut ve Cumhur Balay’ın listelerinin yarıştığı genel kurulda Bulut 131 oy alırken, Balay 34 oyda kaldı, 4 oy da geçersiz sayıldı. Seçimin ardından, Bulut ve yönetimi Harbişspor’un yeni patronu oldular.
SELAMİ BULUT’UN LİSTESİ
Selami Bulut
Aydın Şentürk
İsmail Yavuz
Yıldırım Taç
Vedat Suna
Olcay Küçükateş
Naim Alan
Erdoğan Gökbayrak
Hakan Çetiner
Ali Sağlam
Burak Gökmen
Anıl Aydın Kaptan
Emrah Köftercioğlu
Mustafa Özdemir
Aykut Çelik
DENETİM KURULU
Aydın Coşkun
Zafer Beyaz
Yunus Sarıalioğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz