Harbişspor’da yeni başkan Selami Bulut

Yıllardır kulübün başkanlığını yapan Adnan Zorer’in aday olmadığı kongrede yeni başkan Selami Bulut oldu.

ÇİFT LİSTELİ GENEL KURUL

279 delegesi bulunan Harbişspor’un genel kuruluna 169 delege katıldı. Sendika binasında yapılan kongrenin Divan Başkanlığını Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız yaparken, katiplikleriniEkrem Şenol, Ercan Kaygısız ve Yasin Özgür yaptı. Öğlen saatlerinde başlayan kongre, akşam saat 17.00 da sandıkların açılmasıyla sona erdi. Kongrenin 2 adaylı olması, seçinin oldukça heyecanlı geçmesine neden oldu.

ZORER VEDA ETTİ

Harbişspor’un uzun yıllar başkanlığını yapan Adnan Zorer söz aldı ve “25 yıl gururla hizmet ettiğim Harbişspor Kulübü’ne bugün noktayı koydum. Bu süre zarfında benden desteğini hiç esirgemen, eşime ve çocuklarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Benimle beraber çalışan tüm yöneticilerime, hocalarıma, sporcularıma,Kocaeli Harb-İş Sendikası Başkanı Turhan Yıldız, yönetimine, temsilcilerine ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

131-34

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda yönetim, denetim ve faaliyet raporları okundu ve oy birliği ile ibra edildi. Selami Bulut ve Cumhur Balay’ın listelerinin yarıştığı genel kurulda Bulut 131 oy alırken, Balay 34 oyda kaldı, 4 oy da geçersiz sayıldı. Seçimin ardından, Bulut ve yönetimi Harbişspor’un yeni patronu oldular.

SELAMİ BULUT’UN LİSTESİ

Selami Bulut

Aydın Şentürk

İsmail Yavuz

Yıldırım Taç

Vedat Suna

Olcay Küçükateş

Naim Alan

Erdoğan Gökbayrak

Hakan Çetiner

Ali Sağlam

Burak Gökmen

Anıl Aydın Kaptan

Emrah Köftercioğlu

Mustafa Özdemir

Aykut Çelik

DENETİM KURULU

Aydın Coşkun

Zafer Beyaz

Yunus Sarıalioğlu