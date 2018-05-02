Ünilig Rugby müsabakaları ilimizde tamamlandı. 2 gün süren zorlu maçlar sonunda erkeklerde şampiyon Ankara Üniversitesi, kadınlarda ise Anadolu Üniversitesi şampiyon oldu. Atletizm alanında gerçekleşen organizasyonun ardından şampiyonlara kupaları düzenlenen törenle verildi.
Bugün 11:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:12 TSİ )
Ankara ve Anadolu üniversiteleri şampiyon
Ünilig Rugby müsabakaları ilimizde tamamlandı.
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Bugün 11:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz