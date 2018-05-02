Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 1 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 2 kilo 893,78 gram esrar,347 adet uyuşturucu hap, 281,24 gram sentetik uyuşturucu madde, 45 kilogram eroin, 5,88 gram metamfetamin, 167 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu yapımında kullanılan 426 kilogram asetik anhidrat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu çalışmalarda ise 1 kilo 871 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram eroin ve 279 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Aylık uyuşturucu raporu
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının aylık bilançosu açıklandı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz